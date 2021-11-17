Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha

Haberler 17.11.2021 - 09:13
Manchester City’nin yıldızı Benjamin Mendy’nin başı dertte. Savcılık, 27 yaşındaki futbolcunun iki tecavüz suçlamasıyla daha suçlandığını duyurdu.
Toplamda altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya kalan Mendy’ye yöneltilen suçlamalar, 16 yaş üstü dört kişiyle ilgili olduğu aktarıldı.
Mendy henüz resmi olarak bir savunma yapmadı ancak, avukatı oyuncunun iddiaları reddettiğini dile getirdi.
Liverpool’da bir mahkemede gözaltında tutulan yıldız futbolcu ve suç ortağı olarak gösterilen Louis Saha Matturie (40) bu suçlamalarla da yargılanacak.
Yaklaşık üç aydır hapishanede tutulan ve ikinci kez kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Mendy’nin 24 Ocak 2022’deki diğer duruşmaya kadar Liverpool’daki hapishanede tutulması bekleniyor.