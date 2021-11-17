Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha

Kariyerine İngiltere'nin Manchester City takımında devam eden yıldız futbolcu Benjamin Mendy, daha önceki dört tecavüz suçlamasının ardından iki tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Yaklaşık üç aydır hapishanede olan yıldız futbolcunun dosyasına yeni suçlamalar da eklendi.

Haberler 17.11.2021 - 09:13

Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha - 1

Manchester City’nin yıldızı Benjamin Mendy’nin başı dertte. Savcılık, 27 yaşındaki futbolcunun iki tecavüz suçlamasıyla daha suçlandığını duyurdu.


Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha - 2

Toplamda altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya kalan Mendy’ye yöneltilen suçlamalar, 16 yaş üstü dört kişiyle ilgili olduğu aktarıldı.


Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha - 3

Mendy henüz resmi olarak bir savunma yapmadı ancak, avukatı oyuncunun iddiaları reddettiğini dile getirdi.


Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha - 4

Liverpool’da bir mahkemede gözaltında tutulan yıldız futbolcu ve suç ortağı olarak gösterilen Louis Saha Matturie (40) bu suçlamalarla da yargılanacak.


Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha - 5

Yaklaşık üç aydır hapishanede tutulan ve ikinci kez kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen Mendy’nin 24 Ocak 2022’deki diğer duruşmaya kadar Liverpool’daki hapishanede tutulması bekleniyor.

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