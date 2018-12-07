Bensu Soral: Düğünde tek dileğim vardı

Geçtiğimiz eylül ayında Hakan Baş ile dünyaevine giren Bensu Soral, düğünü hakkında açıklamalarda bulundu. Soral, "Düğünde tek dileğim vardı, herkesin dans etmesi. Öyle de oldu. En çok da ben eğlendim. Zaten gelin eğlenince herkes eğleniyor" ifadelerini kullandı.
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Eylül sonunda Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral, peş peşe yaşadığı heyecanları InStyle’a anlattı.
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İlk sinema filmi Organize İşler 2 ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Bensu Soral, film ve düğünü hakkında konuştu.
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Soral, Organize İşler 2'nin ilginç bir tesadüfün yattığını anlattı. Soral şöyle konuştu: “Bir gün eşim Hakan’la (Baş) Uniq’teki BKM Mutfak’a gittik, orada Yılmaz Erdoğan’la karşılaştık. Organize İşler 2’yi çekeceğiz ve daha yeni seni düşündük. Seni karşımda gördüğüme inanamıyorum dedi" ifadelerini kullandı.
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Soral şöyle devam etti: "Çekimler başlamadan bütün ekip Köyceğiz’e gittik. Kamp gibiydi. Prova yaptık, eğlenceli üç-dört gün geçirdik.”
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Soral, günlerce konuşulan düğünü hakkında ise şunları söyledi: “Düğüne üç gün kala gelinliğim daha bitmemişti. Beyaz bir şey giyer çıkarım diye düşünüyordum. Tek dileğim vardı, herkesin dans etmesi. Öyle de oldu. En çok da ben eğlendim. Zaten gelin eğlenince herkes eğleniyor. Biz masa gezemedik, herkes pistteydi çünkü.”