Bensu Soral ile Hakan Baş nişanlandı
Oyuncu Bensu Soral ile bir süredir birlikte olduğu Hakan Baş evlilik yolunda ilk adımı attı.
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1İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral'ı iş adamı Hakan Baş dün akşam ailesinden istedi.
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2Üç yıldır birlikte olan Bensu Soral ile Hakan Baş aile arasında düzenlenen törenle yüzüklerini taktı.
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3Evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan çiftten Soral aile bireylerine kahve servisi yaptı.
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2015 yazında tanışan ikiliden Baş, Soral'a geçtiğimiz yıl 'Titanic' filminin müziği eşliğinde Prag'da evlenme teklif etmişti.
BÖYLE TEKLİF ETTİ
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526 yaşındaki Soral ile Baş eylül ayında dünyaevine girecek.