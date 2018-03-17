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Bensu Soral ile Hakan Baş nişanlandı

Oyuncu Bensu Soral ile bir süredir birlikte olduğu Hakan Baş evlilik yolunda ilk adımı attı.

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    İçerde dizisiyle yıldızı parlayan Bensu Soral'ı iş adamı Hakan Baş dün akşam ailesinden istedi.
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    Üç yıldır birlikte olan Bensu Soral ile Hakan Baş aile arasında düzenlenen törenle yüzüklerini taktı.
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    Evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan çiftten Soral aile bireylerine kahve servisi yaptı.
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    2015 yazında tanışan ikiliden Baş, Soral'a geçtiğimiz yıl 'Titanic' filminin müziği eşliğinde Prag'da evlenme teklif etmişti.

    BÖYLE TEKLİF ETTİ

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    26 yaşındaki Soral ile Baş eylül ayında dünyaevine girecek.
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