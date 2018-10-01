Bensu Soral ile Hakan Baş'ın düğününe ünlü akını (Balayı ertelendi)
Oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın İstanbul’da düzenlenen düğünlerine gösteri dünyasından birçok isim katıldı. Acun Ilıcalı'dan Ezgi Mola'ya, Esra Erol'dan Murat Dalkılıç'a ünlülerin akın ettiği düğün için 750 bin TL harcandığı öne sürüldü. Yeni evli çiftin işleri nedeniyle balayını ise erteledikleri iddia edildi.
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Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Bensu Soral’la ile Hakan Baş'ın Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğün töreninde ikiliyi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.
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Gecede Soral’ın nikah şahitliğini Mustafa Sandal ve Bedirhan Soral, Baş’ın şahitliğini ise Mehmet Ali Aydınlar ve Enver Yücel yaptı. Düğün töreni öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan ikili, “Çok güzel bir gün. En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.
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Acun - Şeyma Ilıcalı
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Özlem - Berkay Şahin - Murat Dalkılıç - Oğulcan Engin