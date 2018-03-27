Bensu Soral ile Hakan Baş'ın ev arayışları (20 milyon TL'lik yalı dairesi)
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ve yazın evlenecen olan Bensu Soral ile Hakan Baş ev arayışına başladı. İkilinin Kemer Country’de villa ve Bebek’te ise 20 milyon liralık yalı dairesi baktığı iddia edildi.
1
Eylül ayında evlenecek olan oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, hazırlıklara başladı. İkilinin, Kemer Country’de villa ve Bebek’te yalı dairesi baktığı öne sürüldü.
2
Takvim'de yer alan habere göre; Baş, evlendikten sonra Soral'la oturacağı ev için kesenin ağzını açacak. İkili, ilk olarak şehrin karmaşasından uzakta yer alan Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country'den 4 buçuk milyon dolara (yaklaşık 18 milyon TL) bir villayı inceledi.
3
Bebek sırtlarındaki dubleks bir yalı dairesini de gezen ünlü çiftten Soral, 5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) değerindeki eve hayran kaldı.
4
Bahçe içindeki havuzlu dubleks villayı beğenen çift, arayışlarına devam ediyor. İkili, daha sonra rotasını şehrin merkezine çevirdi.
5
Geçtiğimiz pazar günü Baş, nişanlısı Soral'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 27. yaşına giren oyuncuyu yakın dostları yalnız bırakmadı.