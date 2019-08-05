Beren Saat çiçekçide (Sukulent'leri inceledi)
Beren Saat gittiği çiçekçide bakımı kolay olan olan sukulent'leri inceledi. Çıkışta objektiflere gülümseyen Saat'in keyfinin yerinde olduğu gözlendi.
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1Oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün Kanyon'da objektiflere yansıdı.
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2Kuaför çıkışı AVM'de gezintiye çıkan Beren Saat, çiçekçiye girerek uzun uzun çiçekleri inceledi.
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Kaktüs familyasından olan Sukulent'lere ilgi gösteren 35 yaşındaki oyuncu daha sonra kararını vererek alışverişini tamamladı.
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Sukulent nedir?
Kelime olarak "özü ve suyu olan" anlamı taşıyan sukulent bitkisi kolay bakımı ile bilinir ve pek çok çeşidi bulunur.
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Gövde ve yapraklarına su depolayan bir bitki olduğu için sık sulanma ihtiyacı duymaz.
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Sukulent bakımı için mevsime uygun olarak 7-10 günde 1 yemek kaşığı miktarı su vermen yeterli olacaktır.
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Çıkışta objektiflere gülümseyen Saat'in keyfinin yerinde olduğu gözlendi.