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Beren Saat çiçekçide (Sukulent'leri inceledi)

Beren Saat gittiği çiçekçide bakımı kolay olan olan sukulent'leri inceledi. Çıkışta objektiflere gülümseyen Saat'in keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

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    Oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz gün Kanyon'da objektiflere yansıdı.

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    Kuaför çıkışı AVM'de gezintiye çıkan Beren Saat, çiçekçiye girerek uzun uzun çiçekleri inceledi.
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    Kaktüs familyasından olan Sukulent'lere ilgi gösteren 35 yaşındaki oyuncu daha sonra kararını vererek alışverişini tamamladı.

  • 4

    Sukulent nedir? 

    Kelime olarak "özü ve suyu olan" anlamı taşıyan sukulent bitkisi kolay bakımı ile bilinir ve pek çok çeşidi bulunur. 

  • 5

    Gövde ve yapraklarına su depolayan bir bitki olduğu için sık sulanma ihtiyacı duymaz. 

  • 6

    Sukulent bakımı için mevsime uygun olarak 7-10 günde 1 yemek kaşığı miktarı su vermen yeterli olacaktır.

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    Çıkışta objektiflere gülümseyen Saat'in keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

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