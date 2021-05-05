Beren Saat eşi Kenan Doğulu'nun ailesi ile arayı düzeltti

05.05.2021 - 08:24
"İYİ Kİ DOĞDUN KIZ KARDEŞİM"
Saat, 37 yaşına basan Canan Doğulu'nun da yer aldığı aile fotoğraflarını, "Seni seviyorum. İyi ki doğdun kız kardeşim" notuyla 4 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaştı.
YILLAR SONRA YAN YANA
Doğulu da ünlü oyuncunun gönderisini, "Seni çok seviyorum" sözleriyle kendi profilinde yayınladı. Böylece aralarında gerginlik olduğu öne sürülen ikiliden, yıllar sonra ilk poz gelmiş oldu.
BUZLAR ERİDİ
Saat, şubat ayında ise kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notuyla yayınlayan Beren Saat, Doğulu ile aralarındaki buzları erittiklerini gözler önüne sermişti.
"ARAMIZDA ASLA ÖYLE SORUNLAR YOK"
Serpil Doğulu'nun, gelini Beren Saat ile aralarının açık olduğu öne sürülmüştü.
2017 yılında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doğulu, "Beren, çok şeker biri. Ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz. Ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok" açıklamasını yapmıştı.
"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ
37 yaşındaki Beren Saat, bir dönem kara bulutlar dolaştığı öne sürülen evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, ardından o sözlere açıklık getirmişti.
Oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.
Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse..."
"O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"
"'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.
Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.
O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım."