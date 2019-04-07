Beren Saat'in kendine yeni ev tuttuğu iddiası
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanacakları haberlerini yalanlamalarının ardından Beren Saat'in kendine yeni bir ev tuttuğu ve tek başına o eve taşınacağı iddia edildi.
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Beren Saat ile Kenan Doğulu’nun boşanacağı yönündeki dedikodular bitti, sular duruldu. Ancak kulislerde dolaşan bir iddia, yeniden akılları karıştırdı.
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Hürriyet’in haberine göre, Saat’in Hisarüstü’nde 4+1 büyüklüğünde, deniz manzaralı bir daire kiraladığı, aylık kirası 6 bin lira olan ev için kaparo bile yatırdığı konuşuluyor.
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Ünlü oyuncunun en kısa zamanda oraya taşınma planları yaptığı da gelen haberler arasında.
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4Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun boşanma iddialarına neden olan gelişmeler şöyleydi: Beren Saat, Instagram'daki 29 Şubat tarihli 35. yaş günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "En yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelen her derde gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm. Radyoda Efe ile şarkımız 'Hero' çalıyor. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olacak."
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Bunun üzerine boşanma soruları yöneltilen ve "Boşanmıyoruz" diyen Kenan Doğulu, "Eşinizin ayrılmak istediği, sizin bırakmak istemediğiniz doğru mu?" sorusuna "Ne bileyim" cevabını verdi.
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Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu boşanma iddiasını "Kendileri daha iyi bilir" diye yanıtladı.
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Saat, eşinin 25. yılı için özel hazırladığı 3 gün önceki konserine katılmadı.Son olarak Saat, boşanma iddialarını, "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı.