Bergüzar Korel de akıma uydu (Ünlülerden bornozlu paylaşımlar)
Makyajsız fotoğraflar ve 'Falling Stars' (yere düşme pozları) derken ünlüler arasında bir de bornozlu fotoğraf akımı başlamıştı. Son olarak Bergüzar Korel de akıma uydu...
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1Bergüzar Korel
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2Burcu Binici
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3Neslihan Atagül
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4Özge Ulusoy
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Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
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6Pınar Altuğ Atacan
Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan ve Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ Atcan, eşiyle birlikte sosyal medyadan bornozlu ve makyajsız bir fotoğrafını yayınladı.
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7Doukissa Nomikou Theodoridi
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Öykü Gürman
"Bir siyah beyaz kare içinde, hepsi hepsi bir hatıra işte... sevdim ben bu fotoğrafı,konser öncesi hazırlık,bir “an” ancak böyle güzel,estetik yakalanırdı... "
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9Eva Longoria
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10Mine Tugay
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11Maria Pedraza
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12Didem Soydan
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13Iggy Azalea
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14Şeyma Subaşı
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15Tuba Ünsal
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16Hadise
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17Serenay Sarıkaya
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18Özge Ulusoy
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19Cindy Crawford
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20Burcu Esmersoy
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21Göksel
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22Hülya Avşar
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23Hülya Avşar
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24Aleyna Tilki
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25Aleyna Tilki
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26Bahar Candan