Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

11 yıl önce Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine Han adını verdi. Şu sıralarda Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'de rol alan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel ikinci çocuk heyecanını yaşıyor. 37 yaşındaki Korel, dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine Han adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 2009 yılında evlenen ikilinin ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti. Korel daha önce verdiği bir röportajda, "Yeniden anne olmak isterim. İnşallah. Ali'nin bir kardeşi olsa güzel olur. Anneliği seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.