Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu

Şu sıralarda Star TV ekranlarında yayınlanan Babil'de rol alan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel ikinci çocuk heyecanını yaşıyor.

37 yaşındaki Korel, dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine Han adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Korel daha önce verdiği bir röportajda, "Yeniden anne olmak isterim. İnşallah. Ali'nin bir kardeşi olsa güzel olur. Anneliği seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.