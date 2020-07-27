Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020)

Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde aldı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak Babil dizisinin yıldızı Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri geldi. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...

27.07.2020 - 16:48

Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 1

Bergüzar Korel

Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla tatilde olan Bergüzar Korel yeni fotoğraflar paylaştı. 

Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 2
Korel geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına almıştı.
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 3

Serenay Sarıkaya

"Batarken ufuktan bir akşam güneşi..."

Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 4
Aslı Enver
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 5
Pelin Karahan
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 6
Duygu Sarışın
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 7
Bensu Soral
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 8
Neslişah Alkoçlar
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 9
Nil Keser
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 10
Erkan Can
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 11
Sedef Avcı
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 12
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 13
Aslı Bekiroğlu - Ayvalık
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 14
Simay Barlas
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 15
MERVE TOY


Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 16
EZGİ AVCI - BODRUM
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 17
CAN BONOMO-ÖYKÜ KARAYEL


Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 18
HİLAL ALTINBİLEK - BODRUM


Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 19
TANEM SİVAR


Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 20
ŞEYMA SUBAŞI
Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020) - 21
MERVE TOY

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