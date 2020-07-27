Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri (Ünlülerden tatil paylaşımları / 2020)
Corona virüs önlemleri kapsamında normalleşme adımlarının atılmasının ardından ünlü isimler soluğu tatilde aldı. Birçok ünlü rotasını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Son olarak Babil dizisinin yıldızı Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den yeni tatil kareleri geldi. İşte sezonu açmaya başlayan bazı ünlülerin tatillerinden kareler...
Abone ol
Paylaş
27.07.2020 - 16:48
Bergüzar Korel
Eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla tatilde olan Bergüzar Korel yeni fotoğraflar paylaştı.
Korel geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına almıştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.