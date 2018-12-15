Bergüzar Korel'e Arjantin takibi

1 Yer aldığı dizilerle dünyanın birçok yerinde tanınan Bergüzar Korel, Engin Akyürek ile birlikte Marka 2018 Konferansı’na konuşmacı olarak katıldı. Korel, “Yabancı hayranlarım Cihangir’deki kafeme sık sık geliyor" dedi.

2 Hayranlarının ilgisinin fazla olduğunu dile getiren Korel, "Bir defasında evimin önünde Arjantinli paparazilerle karşılaştığım zaman şok yaşamıştım” ifadelerini kullandı.

3 Öte yandan Korel'in de katıldığı İstanbul Modern’in çocuk ve gençlere yönelik eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşti. Korel de gecede sahne alarak şarkı söyledi.

4 Korel ve ünlü müzisyen Aykut Gürel unutulmayan Sezen Aksu şarkılarını caz müziği tarzında yorumladı. Etkinlik sonrası sosyal medyadan bir fotoğraf yayınlayan Korel altına şu notu düştü: "Bu bir mutluluk fotoğrafıdır.

Çok istediğim ama hep ertelediğim bir mutluluğun fotoğrafı...

Bunun için en çok sana teşekkür ederim Ayşe Barım! Omzun omzumda bana güç verdiğin ve bana hep inandığın için... Seni çok seviyorum.

İlk canlı performansımı Gala Modern'de yaşamak çok özeldi benim için..."