Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın

İtalya'da savcılar Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu çok kötü olduğu için hakkında sürdürülen rüşvet davasının askıya alınmasını talep etti. Geçen yıl eylül ayında Covid-19'a yakalandıktan sonra sık sık hastaneye kaldırılan Silvio Berlusconi'nin kötüleşen sağlık durumuyla gündemde. Savcı Tiziana Sicilano "Berlusconi'nin ciddi bir hastalığı olduğuna gerçekten inanıyoruz. Muayeneler ve tıbbi raporlar da bunu doğruluyor" ifadelerini kullandı. euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Berlusconi hakkındaki başka bir davanın duruşmasında konuşan Sicilano, Berlusconi'nin davalardan geçici bir süre muaf tutulması gerektiğini söyledi. Yargıç, Berlusconi'nin durumunun diğer müdafilerden ayrılıp ayrılmamasının 26 Mayıs'ta yapılacak duruşmada karar verecek. Berlusconi'nin 11 Mayıs Salı gününden itibaren tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele hastanesinden 16 Mayıs'ta taburcu edilmişti.