Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın

İtalya'da savcılar Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin sağlık durumu çok kötü olduğu için hakkında sürdürülen rüşvet davasının askıya alınmasını talep etti.

21.05.2021 - 11:03

Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın - 1
Geçen yıl eylül ayında Covid-19'a yakalandıktan sonra sık sık hastaneye kaldırılan Silvio Berlusconi'nin kötüleşen sağlık durumuyla gündemde.


Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın - 2
Savcı Tiziana Sicilano "Berlusconi'nin ciddi bir hastalığı olduğuna gerçekten inanıyoruz. Muayeneler ve tıbbi raporlar da bunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.


Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın - 3
euronews Türkçe'nin aktardığına göre; Berlusconi hakkındaki başka bir davanın duruşmasında konuşan Sicilano, Berlusconi'nin davalardan geçici bir süre muaf tutulması gerektiğini söyledi.


Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın - 4
Yargıç, Berlusconi'nin durumunun diğer müdafilerden ayrılıp ayrılmamasının 26 Mayıs'ta yapılacak duruşmada karar verecek.


Berlusconi'nin sağlık durumu kötüye gidiyor: Rüşvet davası askıya alınsın - 5
Berlusconi'nin 11 Mayıs Salı gününden itibaren tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele hastanesinden 16 Mayıs'ta taburcu edilmişti.

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