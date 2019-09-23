Best Model Gizem Kayalı ile Murat Binici evlendi

Best Model Türkiye birincisi Gizem Kayalı, Murat Binici ile dünyaevine girdi.
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2016 Best Model Türkiye birincisi ve Best Model of The World yarışmasında ikinci seçilen Gizem Kayalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Murat Binici ile evlendi.
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Polonezköy'de gerçekleşen görkemli bir törenle nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliğini Erkan Özerman yaptı.
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Düğünden renkli kareler sosyal medyadan da yayınlandı.
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Best Model yarışmalarında aldığı derecelerle yıldızı parlayan Kayalı kariyerine model olarak devam ediyor.