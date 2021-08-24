Beyaz Saray TV sunucusundan özür talep etti

Campos-Duffy, pazar günü programında, Afganistan'da ortaya çıkan kriz için First Lady'yi kısmen suçladı.

Biden'ın anketlerdeki düşüşünden bahseden programın diğer sunucusu, ABD'nin Afganistan'dan kaotik tahliyesi üzerine konuşurken, Başkan Biden’ın krizi ele alma biçiminin ülkeyi dünya sahnesinde küçülttüğünü söyledi.

Campos-Duffy de program arkadaşıyla aynı fikirde olduğunu belirterek, "Amerika'yı neyin incittiğine baktığınızda, bu liderlik eksikliğine baktığınızda ve bu kadar beceriksiz ve açıkçası zihinsel olarak bu kadar kırılgan birini bu konuma getirmekten kimin sorumlu olduğunu merak ediyorum” dedi.