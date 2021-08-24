Beyaz Saray TV sunucusundan özür talep etti

ntv.com.tr 24.08.2021 - 11:09 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 11:10
"BU İĞRENÇ"
Jill Biden'in basın sekreteri Michael La Rosa, Twitter’da yazdığı mesajda, “Bu iğrenç. Rachel Campos-Duffy ve Fox News daha iyisini biliyor. Daha iyisini yapabilirler ve izleyicileri de daha iyisini hak ediyor. Umarım First Lady'den özür dilerler ve bu tür konuşmaları ait olduğu yerde, çöpte bırakırlar” dedi.
Campos-Duffy, pazar günü programında, Afganistan'da ortaya çıkan kriz için First Lady'yi kısmen suçladı.
Biden'ın anketlerdeki düşüşünden bahseden programın diğer sunucusu, ABD'nin Afganistan'dan kaotik tahliyesi üzerine konuşurken, Başkan Biden’ın krizi ele alma biçiminin ülkeyi dünya sahnesinde küçülttüğünü söyledi.
Campos-Duffy de program arkadaşıyla aynı fikirde olduğunu belirterek, "Amerika'yı neyin incittiğine baktığınızda, bu liderlik eksikliğine baktığınızda ve bu kadar beceriksiz ve açıkçası zihinsel olarak bu kadar kırılgan birini bu konuma getirmekten kimin sorumlu olduğunu merak ediyorum” dedi.
TRUMP'I DESTEKLEDİLER
Campos-Duffy, “Politik bir eş olarak, Jill Biden'a bakmadan edemiyorum” diye konuştu. Sunucunun eşi, 2019'a kadar Kongre'de görev yapan eski Wisconsin Temsilcisi Sean Duffy.
Sean Duffy, eski Başkan Donald Trump'ın koyu bir destekçisiydi. Hem o hem de Campos-Duffy, başkanlık kampanyası döneminde Biden'ı eleştirdiler ve 78 yaşındaki Biden’ın zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını sorguladılar.
Campos-Duffy, yayında, First Lady'nin eğitim alanındaki doktorasına atıfta bulunarak, "Kimse onun ruh halini Jill'den daha iyi bilemezdi” dedi.