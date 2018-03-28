Beyazıt Öztürk eski semtine döndü

Kalabalıktan kaçmak için geçen yıl Bebek’ten Ayazağa’daki bir siteye taşınan Beyazıt Öztürk, site hayatından sıkılınca eski semtine geri taşındı.
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Beyazıt Öztürk geçen sene, Ayşe Sultan Korusu’ndaki Boğaz manzaralı evini, semtin kalabalığından duyduğu rahatsızlık üzerine satmıştı.
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Habertürk'ün haberine göre; Ayazağaza’da orman içindeki bir siteden 2.5 milyon TL’ye aldığı iki daireyi birleştiren ünlü şovmen, aradığı huzuru yeni yuvasında da bulamadı.
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Sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş de yapamayan Öztürk, eski semtine döndü.
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Bir süredir ev arayışında olan Öztürk, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı.
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49 yaşındaki Öztürk, yaz sezonunu iki yıl önce Barcelona’da aldığı evinde de geçiriyor.