Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye detayları
Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.
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1Beyazıt Öztürk önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Kıbrıs tatilinden dönen ünlü şovmen, yeni sezonda yer alacağı O Ses Türkiye yarışması hakkında konuştu.
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2Acun Ilıcalı’nın yerine yarışmayı sunacağı iddia edilen Öztürk, “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim. Kadro henüz netleşmedi” diye konuştu.
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3Programda yer alacağı açıklandıktan sonra sosyal medyada müzik bilgisi eleştirilen ünlü şovmen gülerek “Onu program başladıktan sonra görecekler, biraz bekledikten sonra yorum yapmaları lazım” dedi.
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4Acun Ilıcalı, daha önce konuyla ilgili olarak “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk" dedi.
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5Bu yıl kadroda olup olmayacağı merak edilen Gökhan Özoğuz (Athena Gökhan) ise yarışmadan ayrıldığını "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım" sözleriyle açıklamıştı.
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Jüri üyeliğine geçtiğimiz yıl katılan Yıldız Tilbe ise yarışmadan ayrıldığı iddialarını sosyal medyadan yalanlamıştı.