Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye detayları

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Acun Ilıcalı, daha önce konuyla ilgili olarak “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk" dedi.