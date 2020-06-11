Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı

Destiny’s Child günlerinden müzik endüstrisinin kraliçesine dönüşen Beyonce, daha önce de birlikte çalıştığı Disney ile 3 proje için 100 milyon dolara anlaştı.

11.06.2020 - 09:54

Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı - 1
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz yıl Aslan Kral filminde Nala’ya sesiyle hayat vererek iş birliğine imza attığı Disney ile yeni bir anlaşma için yeniden masaya oturdu.
Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı - 2
The Sun gazetesinin haberine göre, üç projede yer almaya hazırlanan yıldız isim, rekor sözleşmeden 100 milyon dolar kazanacak.

Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı - 3
İlk çalışmanın, 2021'de vizyona g irece Black Panther 2 için soundtrack olması bekleniyor.

Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı - 4
Beyonce ayrıca Disney Plus platformunda yayınlanacak iki belgeselde seslendirme yapacak.


Beyonce, Disney ile 100 milyon dolara anlaştı - 5
38. yaşına özel 38 fotoğrafla Beyonce (Tıkla Oku)

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