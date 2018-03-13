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Beyonce, Kim Kardashian’ı taklit etti

ntv.com.tr

Eşi Jay-Z ile birikte turneye çıkan Beyonce, turne reklamında Kim Kardashian ve Kanye West’in birlikte oynadıkları klip sahnesini taklit etmekle suçlandı.

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    Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile ‘On The Run’ adını verdiği bir turneye çıktı. Ünlü çiftin turne reklamı için Kim Kardashian ve eşi Kanye West’i taklit ettiği öne sürüldü.

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    2013 yılında Kardashian, eşi Kanye West’in ‘Bound 2’ adlı şarkısının klibinde bir motosikletin üzerinde poz vermişti. Bu pozda Kardashian’ın çıplak olduğu görülmüştü.
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    Şimdi Beyonce’nin de tıpkı Kardashian gibi çıplak bir şekilde eşi Jay-Z ile motosiklet üzerinde poz vermesi dikkat çekti.

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    İki çiftin motosiklet üzerindeki pozları sosyal medyada kıyaslandı. Çoğunluk Kardashian ve Kanye West’in klip sahnelerini daha başarılı buldu.

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    Bu taklit, Beyonce ve Kardashian’ın aralarının açık olduğu bilindiği için magazin basınının gündemine geldi.

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    Daha önce yakın arkadaş olan Jay-Z ve Kanye West’in aralarının açılmasında eşlerinin birbirlerini istememesinin neden olduğu öne sürülmüştü.

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    Beyonce ve Kardashian, Hollywood partilerinde ve moda etkinliklerinde birbirlerini görmezden gelmişlerdi.

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