Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı

Beyonce, Wizkid ve dokuz yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte çektiği Brown Skin Girl klibiyle En İyi Klip ödülünü kazandı. Megan Thee Stallion ile birlikte çıkardıkları Savage şarkısı En İyi Rap Şarkısı ve En İyi Rap Performansı ödüllerini de aldı.