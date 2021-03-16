Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı

ntv.com.tr 16.03.2021 - 07:00
Beyonce, 63. Grammy Ödülleri’nde bir rekor kırarak tarihe geçti. 28’inci ödülüyle tüm zamanların en çok Grammy kazanan kadın sanatçısı olan Beyonce, başarısını kutladı.
Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan 2021 Grammy Ödülleri töreni, sonrasında Santa Monica’da bir kutlama partisi düzenlendi.
39 yaşındaki rekortmen şarkıcı, 51 yaşındaki rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte parti mekanı girişinde görüntülendi. Beyonce, Giorgio Baldi tasarımı elbisesiyle dikkat çekti.
Beyonce, başında türban ve yüzünde de tülden bir peçe olan kıyafetiyle bakışları üzerinde topladı.
Beyonce’nin üç çocuğunun babası, 13 yıllık eşi Jay-Z ise kapüşonlu siyah takımı, rastalı saçları ve güneş gözlüğüyle Beyonce’ye göre daha rahat görünümüyle dikkat çekti.
Beyonce, dokuz dalda aday gösterildiği 2021 Grammy Ödülleri’ni 28. kez kazanarak, tarih yazdı ve tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu.
Beyonce, Wizkid ve dokuz yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte çektiği Brown Skin Girl klibiyle En İyi Klip ödülünü kazandı. Megan Thee Stallion ile birlikte çıkardıkları Savage şarkısı En İyi Rap Şarkısı ve En İyi Rap Performansı ödüllerini de aldı.