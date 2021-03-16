Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı

2021 Grammy Ödülleri'nde 28'inci ödülünü alarak Grammy tarihine geçen Beyonce, başarısını 'after party' ile kutladı. Eşi Jay-Z ile birlikte Grammy partisine katılan Beyonce'nin türban ve tül peçeli kıyafeti dikkat çekti.

ntv.com.tr 16.03.2021 - 07:00

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 1

Beyonce, 63. Grammy Ödülleri’nde bir rekor kırarak tarihe geçti. 28’inci ödülüyle tüm zamanların en çok Grammy kazanan kadın sanatçısı olan Beyonce, başarısını kutladı.

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 2

Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan 2021 Grammy Ödülleri töreni, sonrasında Santa Monica’da bir kutlama partisi düzenlendi.

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 3

39 yaşındaki rekortmen şarkıcı, 51 yaşındaki rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte parti mekanı girişinde görüntülendi. Beyonce, Giorgio Baldi tasarımı elbisesiyle dikkat çekti.

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 4

Beyonce, başında türban ve yüzünde de tülden bir peçe olan kıyafetiyle bakışları üzerinde topladı.

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 5

Beyonce’nin üç çocuğunun babası, 13 yıllık eşi Jay-Z ise kapüşonlu siyah takımı, rastalı saçları ve güneş gözlüğüyle Beyonce’ye göre daha rahat görünümüyle dikkat çekti.

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 6

Beyonce, dokuz dalda aday gösterildiği 2021 Grammy Ödülleri’ni 28. kez kazanarak, tarih yazdı ve tarihte bu ödüle en çok layık görülen kadın yıldız oldu. 

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 7
Beyonce, geçen yıl piyasaya çıkarttığı, siyahların gücü ve dayanıklılığı onuruna yaptığı Black Parade şarkısıyla En İyi R&B Performansı ödülünü aldı.
Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 8

Beyonce, Wizkid ve dokuz yaşındaki kızı Blue Ivy ile birlikte çektiği Brown Skin Girl klibiyle En İyi Klip ödülünü kazandı. Megan Thee Stallion ile birlikte çıkardıkları Savage şarkısı En İyi Rap Şarkısı ve En İyi Rap Performansı ödüllerini de aldı.

Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 9
Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 10
Beyonce tarihi Grammy başarısını kutladı - 11

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