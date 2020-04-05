Beyonce ve Jay-Z 12'nci evlilik yıldönümünü kutladı

DÜNYANIN EN ZENGİN MÜZİSYENLERİ ARASINDALAR

Müzik endüstrisinin en güçlü isimlerinden olan Jay-Z ile Beyonce'nin toplam albüm satış rakamları yüzlerce milyonla ifade ediliyor. Çift, dünyanın en zengin müzisyenleri arasında da yer alıyor. Forbes dergisine göre dünyanın ilk dolar milyarderi rap’çisi olan Jay-Z'nin serveti 1 milyar doları aştı. Forbes dergisinin en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde yer alan Beyonce’nin geçen yılki kazancı 81 milyon dolardı. Ünlü şarkıcı, 400 milyon dolarlık servetiyle 2019’da açıklanan dünyanın en zengin kadın müzisyenleri arasına girdi.