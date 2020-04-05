Beyonce ve Jay-Z 12'nci evlilik yıldönümünü kutladı

ntv.com.tr 05.04.2020 - 13:46 | Son Güncelleme : 05.04.2020 - 14:04
Beyonce ve Jay-Z çiftinin 12’nci evlilik yıldönümünü Beyonce’nin annesi Tina Knowles, sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
66 yaşındaki Knowles, çiftin 2008’deki düğününden siyah-beyaz bir fotoğrafını yayınlayarak, “Mutlu yıldönümleri Bey ve Jay. Çocukların o koridorda yürümeleri daha dün gibi geliyor” mesajını yazdı.
Knowles ayrıca, “O günün böylesine güzel anıları üzerinden 12 yıl geçti. Daha sonra gelen üç muhteşem bebek ve aşk hala devam ediyor” notunu da yazdı.
Knowles, Beyonce’nin gelinliğini de kendisinin tasarladığını belirtti.
Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Beyonce (38) ile Jay-Z (50), 4 Nisan 2008’de Jay-Z’nin New York’taki çatı katında gizli bir düğünle evlenmişti.
Çiftin 7 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve 2 yaşında Sir ve Rumi adlarında ikizleri bulunuyor.
ALDATMAYLA SARDILDILAR AMA YIKILMADILAR
Çiftin mutlu görünen evliliği geçmişte aldatmayla sarsılsa da yıkılmadı. Beyonce Nisan 2016'da yayımladığı Lemonade isimli albümündeki şarkı sözlerinde Jay-Z'nin kendisini aldattığını dile getirmiş, hatta aldatıldığı kadından 'güzel saçlı Becky' diye söz etmişti. Jay Z de 4:44 albümünde bu sözlere yanıt vermişti.
2017’de New York Times’a verdiği bir röportajda Jay-Z, Beyonce'yi aldattığını ve boşanma noktasına geldiklerini, ancak terapinin boşanmaktan vazgeçirdiğini söylemiş, kiminle aldattığını ise açıklamamıştı.
Jay-Z, “Pek çok kişi çekip gidiyor, ne de olsa evliliklerin yüzde 50'si boşanmayla bitiyor, çünkü insanların çoğu kendileriyle, birbirleriyle yüzleşemiyor. En zor şey, birinin yüzünde kendi sebep olduğun acıyı görmek ve sonra bununla ilgili kendinle hesaplaşmak” demişti.
DÜNYANIN EN ZENGİN MÜZİSYENLERİ ARASINDALAR
Müzik endüstrisinin en güçlü isimlerinden olan Jay-Z ile Beyonce'nin toplam albüm satış rakamları yüzlerce milyonla ifade ediliyor. Çift, dünyanın en zengin müzisyenleri arasında da yer alıyor. Forbes dergisine göre dünyanın ilk dolar milyarderi rap’çisi olan Jay-Z'nin serveti 1 milyar doları aştı. Forbes dergisinin en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde yer alan Beyonce’nin geçen yılki kazancı 81 milyon dolardı. Ünlü şarkıcı, 400 milyon dolarlık servetiyle 2019’da açıklanan dünyanın en zengin kadın müzisyenleri arasına girdi.