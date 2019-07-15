Beyonce ve Jay-Z’den Aslan Kral için after party
ntv.com.tr
Filmin seslendirme sanatçılarından biri olan Beyonce, Aslan Kral’ın Avrupa galası sonrası eşi Jay-Z ile birlikte after party’ye ev sahipliği yaptı.
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Ünlü çift Beyonce ve Jay-Z, dün gece İngiltere’nin başkenti Londra’da bir parti verdi.
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Şarkıcı çift, Aslan Kral (The Lion King) filminin Avrupa prömiyerinin ardından Harry’s Bar’da verdikleri after party çıkışında görüntülendi.
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Sabaha karşı 4’te bardan ayrılan Beyonce, ipek elbisesi ve güneş gözlüğüyle dikkat çekti.
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Beyonce ve Jay-Z’nin ev sahipliğini üstlendiği partiye, Aslan Kral filminde Beyonce ile birlikte seslendirme yapan Seth Rogen ve eşi Lauren Miller da katıldı.
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İşte Aslan Kral’ın Avrupa galası after party’sine katılan yıldızlar...
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6Seth Rogen
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7Lauren Miller
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8Raye