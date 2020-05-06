Beyonce'den corone virüsle mücadeleye bir destek daha

06.05.2020 - 06:42
Beyonce, memleketi Houston, Texas'taki corona virüs test çalışmalarına öncülük etmek için annesi Tina Knowles Lawson ile birlikte harekete geçti.
Beyonce'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, yıldızın BeyGOOD organizasyonu, #ididMyPart kampanyasını başlatacak ve bu da siyahi toplulukları devam eden corona virüs pandemisi arasında sağlığına öncelik vermeye teşvik edecek.
Tina Knowles Lawson konuyla ilgili "Hepimiz birlikteyiz. Ancak siyah ve kahverengi topluluklarımızda neler olduğuna ve corona virüs tarafından nasıl yok edildiklerine bakmalıyız" diyerek siyahi toplumların ABD'deki küresel sağlık krizinden orantısız bir şekilde etkilendiğine dikkat çekti.
Bu çervevede bu hafta sonu, Beyonce ve annesinin çabaları ile, Houston'a iki günlük test çalışması yapılacak ve katılımcılara 1000 test kiti, yüz maskeleri ve eldiven gibi koruyucu giysiler sağlanacak.
Ayrıca, Houston'daki sağlık çalışanlarına ve personeline sıcak yemek kuponları ve bakkal hediye kartları bağışlanacak.