Beyonce'den Kobe Bryant için özel performans

ntv.com.tr 25.02.2020 - 07:31 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 07:38
Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant ile basketbol yıldızı Michael Jordan’ın gözyaşları içinde yaptıkları duygusal konuşmaların damga vurduğu törende Beyonce de sahne aldı.
Beyonce, arkadaşı Kobe Bryant için sevilen şarkısı XO’yu seslendirdi. Staples Center’ın içini dolduranların yanı sıra 20 bin kişinin de salon dışından dev ekranda seyrettiği törende, Beyonce, Halo şarkısını söyleyerek performansını bitirdi.
Vanessa Bryant’a hitaben, şarkının sözlerini değiştirerek, “Hissedebiliyorum / O (Kobe) senin halen olacak / O (Gianna) senin halen olacak” diye seslendi.
Beyonce ayrıca, “Buradayım çünkü Kobe’yi seviyorum ve bu onun en sevdiği şarkılardandı” dedi ve gökyüzüne bakarak, “Bu şarkıyı çok yüksek sesle söylemenizi istiyorum, sizin sevginizi duyacaklar” diye seyircilere seslendi.
Beyonce, Kobe ve eşini 1999 yılından bu yana, ünlü basketbolcu, Beyonce’nin Destiny's Child grubunun Bug-a-Boo klibinde rol almasından beri tanıyor.
Anma töreninde ayrıca Alicia Keys de piyanosu başına geçerek Kobe Bryant için şarkı söyledi.
Sahneye çıkan sanatçılardan biri de ünlü ABD’li yıldız Christina Aguilera oldu.
Kim Kardashian, Kanye West, Jennifer Lopez, Paula Abdul, Michael Phelps, Snoop Dogg gibi pek çok ünlü isim seyirciler arasında yer aldı.