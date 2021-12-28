Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’nin annesi Tina Knowles, Facebook üzerinden talk şov programı yapacağını duyurdu.

Haberler 28.12.2021 - 11:51

Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor - 1

Beyonce ve Solange’ın annesi Tina Knowles-Lawson, kendi Facebook hesabından yeni bir şov programına başladı.

Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor - 2

Talks With Mama Tina adı verilen projeyle ilgili Knowles, “Bunu duyurmaktan son derece heyecan duyuyorum. Sevdiğim insanları evime davet ederek, onlarla sohbete imza atacağız” dedi.

Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor - 3

Şovun müziklerini Beyonce ve çocuklarının ürettiğini belirten Knowles, “Onlara teşekkür ederim, izlemeye hazır mısınız?” diye sordu.

Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor - 4

Konuklar arasında Kevin Hart, Zendaya, Tiffany Haddish, Halle Bailey, Ciara ve Kelly Rowland’ın bulunduğu Talks With Mama Tina, her çarşamba yayınlacak.

Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor - 5

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