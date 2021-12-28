Beyonce'nin annesi Tina talk şov programına başlıyor

Haberler 28.12.2021 - 11:51
Beyonce ve Solange’ın annesi Tina Knowles-Lawson, kendi Facebook hesabından yeni bir şov programına başladı.
Talks With Mama Tina adı verilen projeyle ilgili Knowles, “Bunu duyurmaktan son derece heyecan duyuyorum. Sevdiğim insanları evime davet ederek, onlarla sohbete imza atacağız” dedi.
Şovun müziklerini Beyonce ve çocuklarının ürettiğini belirten Knowles, “Onlara teşekkür ederim, izlemeye hazır mısınız?” diye sordu.
Konuklar arasında Kevin Hart, Zendaya, Tiffany Haddish, Halle Bailey, Ciara ve Kelly Rowland’ın bulunduğu Talks With Mama Tina, her çarşamba yayınlacak.