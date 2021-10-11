Bilge Öztürk 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile birlikteliğini ilan etti

Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını ilan etti. Öztürk'e 22 yaş küçük sevgilisinin annesi Bennu Gerede'den yorum geldi.

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Yıllar önce Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" dedi.





Öztürk, kite surf okulu ile ilgili de "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor."





"Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta bütün malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere" şeklinde konuştu.





43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya; "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" diye cevap verdi.





Bilge Öztürk ardından fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını itiraf etti.







Öztürk Instagram'dan da fotoğraflarını paylaştığğı kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" ifadelerini kullandı.





Aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare ile de ilan eden Öztürk'e sevgilisinin annesi Bennu Gerede'den yorum geldi.





Gerede, fotoğrafa; "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok" şeklinde yorum yaptı.