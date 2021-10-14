Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi

Bir dönem Tarkan ile yaşadığı birliktelikle gündemde olan Bilge Öztürk, aralarında 22 yaş farkı bulunan fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile ilk kez görüntülendi.

Haberler 14.10.2021 - 10:11

Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi - 1
Avukat Bilge Öztürk (43), sevgilisi Daren Gerede Erkaya (21) ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi - 2
Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yiyen çift, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından mekanın iç kısmına geçti.
Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi - 3
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İkili, ardından muhabirleri atlatarak arka kapıdan ayrıldı.
Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi - 4
Sürpriz birlikteliğe geçtiğimiz günlerde anne Bennu Gerede'den gelmişti. Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." açıklamasında bulunmuştu.
Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi - 5
Anne Gerede, "İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi?" demişti.

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