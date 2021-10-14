Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya ilk kez görüntülendi

Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yiyen çift, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından mekanın iç kısmına geçti.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İkili, ardından muhabirleri atlatarak arka kapıdan ayrıldı.
Sürpriz birlikteliğe geçtiğimiz günlerde anne Bennu Gerede'den gelmişti. Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." açıklamasında bulunmuştu.
Anne Gerede, "İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi?" demişti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.