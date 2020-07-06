Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı

Hapishanede intihar ettiği açıklanan pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi olduğu düşünülen Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının ardından gözler Epstein ile bağlantılı olduğu iddia edilen başka isimlere çevrildi. Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a savcılar tarafından yapılan ifade verme çağrısının ardından şimdi de eski ABD Başkanı Bill Clinton için "tutuklama" çağrısı gündemde.

ntv.com.tr 06.07.2020 - 16:19 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 17:17

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 1

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı olarak bilinen ve suç ortağı olduğu düşünülen Ghislaine Maxwell geçen hafta tutuklanmıştı.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 2

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra hapishanede ölü bulunan ve intihar ettiği açıklanan Epstein’in kız arkadaşı Maxwell’in ardından gözler, bağlantılı olduğu düşünülen ünlü isimlere çevrildi.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 3

ME TOO HAREKETİNİN ÖNCÜSÜNDEN ÇAĞRI

Yapımcı Harvey Weinstein'i cinsel tacizle ilk suçlayan kişi olarak yeni itirafların önünü açan ve Hollywood'da Me Too (Ben de) hareketini başlatan oyuncu Rose McGowan, sosyal medyadan eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da tutuklanması çağrısı yaptı.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 4

"SIRA CLINTON VE PRENS ANDREW'DA"

Weinstein ile Maxwell’in tutuklu olduğunu, Epstein’in ise hapishanede intihar ettiğini söyleyen McGowan, “Şimdi sıra Bill Clinton ve Prens Andrew’da” mesajını paylaştı.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 5

Epstein’in çocuk istismarı iddialarını ele alan Jeffrey Epstein: Filthy Rich adlı belgeselde, Amerikalı milyarderin sahibi olduğu ve reşit olmayan kızları istismar edip fuhuşa zorladığı yer olduğu öne sürülen Karayipler’deki özel adasına Clinton’ın da gittiği görülmüştü.

Belgeselde Epstein ile Clinton’ın yan yana fotoğraflarının yer almasının ardından Clinton’ı sözcüsü Angel Urena, “Bu, ilk söylendiğinde koca bir yalandı ve bugün de hala öyle. Bunun kaç kere tekrarlandığının bir önemi yok” açıklamasıyla iddiaları reddetti.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 6

PRENSE İFADE BASKISI

Öte yandan ‘sapık milyarder’ olarak tanımlanan Jeffrey Epstein'ın eski kız arkadaşı İngiliz vatandaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının, reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan ve FBI'ın ifade çağrılarına henüz olumlu yanıt vermeyen Prens Andrew'ı zora sokabileceği ve ifade vermesi için üzerindeki baskının arttığı yorumları da gündemde.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 7

Jeffrey Epstein gibi devam eden soruşturma kapsamında seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmak ve yalancı şahitlik yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell,  İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew'ın da yakın arkadaşıydı.

Bill Clinton için cinsel istismardan tutuklama çağrısı - 8

Prens Andrew’ın da reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiği, Epstein ve Maxwell'in dahil olduğu ağla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Maxwell'in tutuklanmasından sonra New York'ta basın toplantısı düzenleyen savcılar Prens Andrew'a ifade vermesi çağrılarını yineledi.

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