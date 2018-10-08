Bill Cosby hapisten çıkmak istiyor
ntv.com.tr
Cinsel saldırıda bulunmaktan üç ile 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılan ve iki haftadır cezaevinde bulunan Bill Cosby’nin avukatları, 81 yaşındaki oyuncuyu cezaevinden çıkarmak için çabalıyor.
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İki haftadır cezaevinde olan Amerikalı oyuncu ve komedyen Bill Cosby, hapishane hayatından kurtulmak istiyor. Cosby’nin avukatları, 81 yaşındaki oyuncuyu cezaevinden çıkarmak için çabalıyor.
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Cosby’nin avukatlarının cuma günü mahkemede yaptıkları savunma talepleri reddedildi. Avukatların talepleri arasında, cinsel saldırı davasında üç ila 10 yıl hapis cezası alan aktörün, yargılanmasında yapılan hatalar nedeniyle mahkumiyetinin kaldırılması yer alıyor.
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Savunma avukatları, mahkemede, Cosby için yeni bir duruşma düzenlenmesi ya da en azından 25 Eylül 2018'de verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi için harekete geçti.
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Cosby’nin savunma ekibi, Yargıç Steven O’Neill’in, 2017’deki yargılamasının hatalı olduğunu, bu nedenle gelecek baharda davanın yeniden görülmesini talep etti.
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Cosby’nin avukatları, ünlü oyuncuyu yargılayan hakimin tarafsızlığını yitirdiğini de iddia etti.
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Bill Cosby çıkarıldığı mahkemede Andrea Constand adlı kadına cinsel saldırıda bulunmaktan üç ile 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Komedyen, üniversite görevlisi arkadaşını ilaçla bayıltarak cinsel saldırıda bulunmaktan dolayı suçlu bulunmuş ve nihai karar verilene kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.
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Cosby'nin avukatları, daha önce, ünlü komedyenin yargılandığı cinsel saldırı suçlarının çok ciddi olduğunu ve Cosby'nin yaşı ve sağlık durumunun göz önünde bulundurularak cezasının ev hapsine çevrilmesini talep etmişti.
Ancak Yargıç Steven O'Neill, Pennsylvania eyaleti yasaları gereği Cosby'nin 'cinsel saldırgan' olarak tanımlanmasına karar vermişti.