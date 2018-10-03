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Bill Cosby’nin merak edilen hapishane hayatı

ntv.com.tr

Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby’nin hapishane hayatına dair detaylar ortaya çıktı.

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    Bill Cosby’nin hapishane hayatına dair detaylar ABD basınına ilk kez yansıdı.

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    Cinsel saldırı davasında suçlu bulunan komedyen ve oyuncu Cosby, geçen hafta cezaevine konulmuştu.

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    Üç yıldan 10 yıla kadar hapis yatacak olan 81 yaşındaki oyuncunun cezaevi hayatıyla ilgili detayları müzisyen Andrew Wyatt anlattı.

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    TMZ’nin haberine göre Cosby, güne tek başına kaldığı hücresine özel kahvaltıyla başlıyor. Cosby, sadece kendisiyle ilgilenen özel bir gardiyanla hapishanede tur atıyor.

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    Gözleri görmeyen oyuncu, zamanını kütüphanede ya da avluda geçiriyor. Cosby, hücresinde ya da açık odada öğle ve akşam yemekleri öncesi hapishanenin diğer faaliyetlerinde de yer alıyor.

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    Wyatt’ın aktardığı bilgiye göre Cosby, kendisine saygı duyan hapishane çalışanlarıyla arkadaş oldu.

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    Her gün eşi Camille Cosby ile telefon konuşması yapan Bill Cosby, ziyaretçileriyle de görüşüyor.

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    Cosby, denetimli serbestlikten yararlanıp serbest bırakılmaya uygun hale gelmeden önce Pennsylvania hapishanesinde en az üç yıl geçirecek.
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    50’den fazla kadın Cosby’yi geçmiş yıllarda cinsel saldırıyla suçlamış, Andrea Constand’ın açtığı dava sonrası ünlü oyuncu suçlu bulunup ceza almıştı.

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