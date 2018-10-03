Bill Cosby’nin merak edilen hapishane hayatı
ntv.com.tr
Cinsel saldırı iddiaları sonrası suçlu bulunan ve cezaevine konulan Amerikalı oyuncu Bill Cosby’nin hapishane hayatına dair detaylar ortaya çıktı.
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Bill Cosby’nin hapishane hayatına dair detaylar ABD basınına ilk kez yansıdı.
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Cinsel saldırı davasında suçlu bulunan komedyen ve oyuncu Cosby, geçen hafta cezaevine konulmuştu.
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Üç yıldan 10 yıla kadar hapis yatacak olan 81 yaşındaki oyuncunun cezaevi hayatıyla ilgili detayları müzisyen Andrew Wyatt anlattı.
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TMZ’nin haberine göre Cosby, güne tek başına kaldığı hücresine özel kahvaltıyla başlıyor. Cosby, sadece kendisiyle ilgilenen özel bir gardiyanla hapishanede tur atıyor.
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Gözleri görmeyen oyuncu, zamanını kütüphanede ya da avluda geçiriyor. Cosby, hücresinde ya da açık odada öğle ve akşam yemekleri öncesi hapishanenin diğer faaliyetlerinde de yer alıyor.
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Wyatt’ın aktardığı bilgiye göre Cosby, kendisine saygı duyan hapishane çalışanlarıyla arkadaş oldu.
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Her gün eşi Camille Cosby ile telefon konuşması yapan Bill Cosby, ziyaretçileriyle de görüşüyor.
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8Cosby, denetimli serbestlikten yararlanıp serbest bırakılmaya uygun hale gelmeden önce Pennsylvania hapishanesinde en az üç yıl geçirecek.
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50’den fazla kadın Cosby’yi geçmiş yıllarda cinsel saldırıyla suçlamış, Andrea Constand’ın açtığı dava sonrası ünlü oyuncu suçlu bulunup ceza almıştı.