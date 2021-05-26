Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, 27 yıllık eşi Melinda French Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıklamasına rağmen evlilik yüzüğünü çıkarmadığı ortaya çıktı.
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26.05.2021 - 10:21
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve boşanma kararı sonrası eşi Melinda French Gates'e şimdiye kadar 3 milyar dolar değirinde hisse devreden Bill Gates, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
Manhattan'ın West Village semtindeki Greenwich Hotel'den ayrılırken objektiflere takılan 65 yaşındaki Gates, günlük stilini gri bir polo gömlek, lacivert pantolon ve siyah ayakkabılar ile tamamladı.
Gates corona virüs önlemleri kapsamında maskesini takmayı ihmal etmedi.
Eşiyle uzlaşmaz farklılıkları öne sürerek ayrıldıklarını açıklayan Microsoft'un kurucusunun hala nikah yüzüğünü takıyor olması dikkat çekti.
18 yaşındaki kızı Phoebe ve erkek arkadaşı Chaz Flynn ile alışveriş yapan Bill Gates daha sonra özel bir jetle Newark Havaalanı'na inen bir avuç iş arkadaşıyla görüntülendi.
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