Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor

Manhattan'ın West Village semtindeki Greenwich Hotel'den ayrılırken objektiflere takılan 65 yaşındaki Gates, günlük stilini gri bir polo gömlek, lacivert pantolon ve siyah ayakkabılar ile tamamladı.

18 yaşındaki kızı Phoebe ve erkek arkadaşı Chaz Flynn ile alışveriş yapan Bill Gates daha sonra özel bir jetle Newark Havaalanı'na inen bir avuç iş arkadaşıyla görüntülendi.