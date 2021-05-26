Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, 27 yıllık eşi Melinda French Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıklamasına rağmen evlilik yüzüğünü çıkarmadığı ortaya çıktı.

26.05.2021 - 10:21

Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor - 1
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve boşanma kararı sonrası eşi Melinda French Gates'e şimdiye kadar 3 milyar dolar değirinde hisse devreden Bill Gates, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor - 2
Manhattan'ın West Village semtindeki Greenwich Hotel'den ayrılırken objektiflere takılan 65 yaşındaki Gates, günlük stilini gri bir polo gömlek, lacivert pantolon ve siyah ayakkabılar ile tamamladı.
Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor - 3
Gates corona virüs önlemleri kapsamında maskesini takmayı ihmal etmedi.

Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor - 4
Eşiyle uzlaşmaz farklılıkları öne sürerek ayrıldıklarını açıklayan Microsoft'un kurucusunun hala nikah yüzüğünü takıyor olması dikkat çekti.

Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor - 5
18 yaşındaki kızı Phoebe ve erkek arkadaşı Chaz Flynn ile alışveriş yapan Bill Gates daha sonra özel bir jetle Newark Havaalanı'na inen bir avuç iş arkadaşıyla görüntülendi.
Bill Gates nikah yüzüğünü hala takıyor - 6
Bill Gates’in boşandığı eşine verdiği para 3 milyar doları geçti / Haber Detay-Tıkla Oku

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