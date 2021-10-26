Bill Gates'in yatları Marmaris'te

Yat ve katamaranda korumalar ve personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin edilirken, lüks yatta helikopter bulunmadığı için Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise merak konusu oldu. Bill Gates'in boşanma kararı aldığı eşi Melinda Gates ile 2005 ve 2008 yılında gelerek lüks yatta 3 gün boyunca Marmaris'te kalmıştı.

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