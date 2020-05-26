Bill Gates'ten aşı için 388 milyon dolar yatırım

ABD’de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması Novavax, Microsoft kurucusu Bill Gates’ten coronavirüs (Covid-19) aşısı için 388 milyon dolar yatırım aldı. Novavax, yatırımdan sonra aşı için insan testlerine başlayacaklarını açıkladı.
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DHA 26.05.2020 - 14:26
ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir corona virüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Firma virüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini aktardı.
Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya’da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı.
Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek. Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını Temmuz ayında elde etmeyi planlıyor.
‘Salgına Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) Genel Müdürü Richard Hatchett “Novavax'a yaptığımız yatırım, aşının klinik gelişimine paralel olarak üretime odaklanmamızı da sağladı. Böylece aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, ihtiyaç sahipleri için zaman kaybetmeden üretime geçebileceğiz” dedi.
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