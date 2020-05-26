Bill Gates'ten aşı için 388 milyon dolar yatırım

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir corona virüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

‘Salgına Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) Genel Müdürü Richard Hatchett “Novavax'a yaptığımız yatırım, aşının klinik gelişimine paralel olarak üretime odaklanmamızı da sağladı. Böylece aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlanırsa, ihtiyaç sahipleri için zaman kaybetmeden üretime geçebileceğiz” dedi.