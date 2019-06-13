Bill Murray, Selena Gomez’e ne söyledi?
ntv.com.tr
72. Cannes Film Festivali kırmızı halısında Selena Gomez ile Bill Murray’nin verdiği görüntünün perde arkasında ne var? Selena Gomez, Bill Murray’nin kulağına fısıldadığı şeyi açıkladı.
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72. Cannes Film Festivali’nde The Dead Don't Die filminin galasında akıllarda kalan bir sahne yer aldı.
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Geçen ay gerçekleşen festivalde ödüllü komedyen Bill Murray, filmde birlikte rol aldığı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez’in kulağına bir şeyler fısıldarken görülmüş, Murray’ın ne söylediği merak edilmişti.
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Gomez, katıldığı The Tonight Show’da Cannes’da yansıyan bu görüntünün perde arkasını anlattı.
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26 yaşındaki şarkıcı, Cannes’da Bill Murray’nin muziplik içeren hareketini şöyle açıkladı: “Esrarengiz görünüyor evet ama bana sadece bazı saçma şeyler söyledi. Kulağıma yaklaştı ve ‘Bu akşam harika görünüyorsun’ gibi şeyler söyledi. Sonra geri çekilip ciddi bir görüntü takındı ve ardından yeniden kulağıma eğilip ‘Nerelisin?’ dedi.”
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“Bu onun hep yaptığı şey” diyen Gomez, “Basın toplantısında bana muziplik olsun diye elindeki şeylerle vurmaya çalıştı. O çok eğlenceli biri. Kocaman bir çocuk” ifadesini kullandı.
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6Kırmızı halıda, Gomez de Murray'ın muzip yaklaşımına esprili vücut dilyle yanıt vermişti.