Billie Eilish, Justin Bieber takıntısı nedeniyle terapiye gidecekti

ntv.com.tr 08.07.2020 - 09:17 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 09:19
Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Justin Bieber hayranlığını takıntı seviyesine çıkarması nedeniyle, neredeyse tedavi görecekti.
18 yaşındaki Amerikalı şarkıcının annesi Maggie Eilish, Billie Eilish ile birlikte Apple Music’in radyo programına katıldı ve şarkıcı hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Maggie Eilish, eşi Patrick Eilish ile birlikte kızları Billie’yi Kanadalı şarkıcı Justin Bieber sevgisinden dolayı terapiye gönderme noktasına geldiklerini itiraf etti.
"ŞARKILARINI DİNLEYİP AĞLIYORDU"
Maggie Eilish, Justin Bieber’ın As Long As You Love Me şarkısından bahsederek, “Billie ile dans stüdyosuna gidiyorduk, bu şarkı çalıyordu, ağlıyordu, sonra geri dönüyorduk ve yine bu şarkı ve yine ağlıyordu. Sadece bu şarkıda değil, Justin Bieber’ın tüm şarkılarında... Herhangi bir Justin Bieber şarkısında da oluyordu, ama bunu gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Billie benimle bunun hakkında konuşuyor ve klip çıktığında sadece ağlayıp duruyordu” dedi.
Billie Eilish da radyo programında şarkıyı çalmadan önce, “Sadece bu şarkının klibini izlerdim ve ağlardım” dedi. Annesi Maggie, “Seni terapiye götürmeyi düşündük, çünkü Justin Bieber için çok acı çekiyordun” itirafında bulundu.
"HAYRANLIK DEĞİL AŞKTI"
Eilish, Bieber’a olan hayranlığını “Benimkisi hayranlık falan değil düpedüz aşktı. Hatta hayallerimde Justin’in de bana aşık olduğunu düşünür kendi kendime mutlu olurdum” diye açıklamıştı.
Justin Bieber ile ilk yüz yüze karşılaşmaları Coachella 2019’da olmuştu.
13 yaşındayken ağabeyi Finneas ile birlikte yaptıkları Ocean Eyes şarkısını öğretmenlerine dinletmek için Soundcloud’a yükleyen Billie Eilish, şarkının bir anda 80 milyondan fazla dinlenmesiyle plak şirketlerinin peşinden koştuğu bir şarkıcı haline geldi. 2020 Grammy Ödülleri’nde en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçti.