Billie Eilish, Justin Bieber takıntısı nedeniyle terapiye gidecekti

"ŞARKILARINI DİNLEYİP AĞLIYORDU"

Maggie Eilish, Justin Bieber’ın As Long As You Love Me şarkısından bahsederek, “Billie ile dans stüdyosuna gidiyorduk, bu şarkı çalıyordu, ağlıyordu, sonra geri dönüyorduk ve yine bu şarkı ve yine ağlıyordu. Sadece bu şarkıda değil, Justin Bieber’ın tüm şarkılarında... Herhangi bir Justin Bieber şarkısında da oluyordu, ama bunu gerçekten çok iyi hatırlıyorum. Billie benimle bunun hakkında konuşuyor ve klip çıktığında sadece ağlayıp duruyordu” dedi.