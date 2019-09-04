Bir evin duruşunu baştan aşağı değiştiren yaratıcı tasarımlar

1 Yataktan çıkmadan bütün bir günü geçirmek isteyenler için ideal çözüm.

2 Bu otopark hem estetik hem de alandan tasarruf sağlıyor.

3 Böyle bir masada kim yemek yemek istemez ki?

4 Vücudunuza göre şekil alan dilediğiniz gibi sarılabileceğiniz özel tasarım bir yorgan.

5 Gündüz vakti gece manzarası görmek isteyenlere değişik bir çözüm.

6 Bu sehpada içecekleriniz daima soğuk kalacak.

7 Aynı zamanda gardırop da olan çok amaçlı yatak.

8 Fazlasıyla estetik bir çocuk odası tasarımı.

9 Bu avize, ışığı yaktığınızda odanızı bir anda ormana çevirebilir.

10 Size istediğiniz her şeyi sunabilecek akıllı bir sehpa.

11 Evinize girdiğiniz kapının yolunuza da renk katmasını istemez misiniz?

12 Tamamı taşlardan estetik bir şömine tasarımı.

13 Küçük bir bahçeniz varsa bu dinlenme ve çalışma alanı tam size göre.

14 Biraz lüks bir ihtiyaç ama böyle bir mahzen insanın estetik duygularını kabartmıyor değil.

15 Kitaplarınızı neden merdivenlerde muhafaza etmeyeseniz ki

16 Aynı zamanda lamba işlevi de gören şık bir terrarium.

17 Basit, yaratıcı ve estetik bir okuma alanı.

18 Tuvalette de lüks arayanların ayaklarının altına yıldızları seren tasarım.

19 Dişlerinizi fırçalarken e-postalarınızı okuyabilir, günün gelişmelerini takip edebilirsiniz.