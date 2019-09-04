Bir evin duruşunu baştan aşağı değiştiren yaratıcı tasarımlar
ntv.com.tr
Burada gördüğünüz görsellerden en az bir tanesini mutlaka kendi evinizde de isteyeceksiniz. Bazısı küçük bir dokunuş, bazısı tümüyle özel tasarım... İşte yaşadığımız yerin havasını tümden değiştirecek birbirinden yaratıcı fikirler.
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1Yataktan çıkmadan bütün bir günü geçirmek isteyenler için ideal çözüm.
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2Bu otopark hem estetik hem de alandan tasarruf sağlıyor.
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3Böyle bir masada kim yemek yemek istemez ki?
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4Vücudunuza göre şekil alan dilediğiniz gibi sarılabileceğiniz özel tasarım bir yorgan.
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5Gündüz vakti gece manzarası görmek isteyenlere değişik bir çözüm.
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6Bu sehpada içecekleriniz daima soğuk kalacak.
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7Aynı zamanda gardırop da olan çok amaçlı yatak.
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8Fazlasıyla estetik bir çocuk odası tasarımı.
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9Bu avize, ışığı yaktığınızda odanızı bir anda ormana çevirebilir.
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10Size istediğiniz her şeyi sunabilecek akıllı bir sehpa.
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11Evinize girdiğiniz kapının yolunuza da renk katmasını istemez misiniz?
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12Tamamı taşlardan estetik bir şömine tasarımı.
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13Küçük bir bahçeniz varsa bu dinlenme ve çalışma alanı tam size göre.
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14Biraz lüks bir ihtiyaç ama böyle bir mahzen insanın estetik duygularını kabartmıyor değil.
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15Kitaplarınızı neden merdivenlerde muhafaza etmeyeseniz ki
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16Aynı zamanda lamba işlevi de gören şık bir terrarium.
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17Basit, yaratıcı ve estetik bir okuma alanı.
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18Tuvalette de lüks arayanların ayaklarının altına yıldızları seren tasarım.
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19Dişlerinizi fırçalarken e-postalarınızı okuyabilir, günün gelişmelerini takip edebilirsiniz.
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20Gördüğünüz en yaratıcı yüzme havuzlarından biri bu olabilir.