Birce Akalay İstanbul'u terk etti

Son dönemde Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk ve Ağlama Anne gibi dizilerde rol alan Birce Akalay, İstanbul'dan giden ünlüler kervanına katıldı.
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Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Birce Akalay Bodrum'a giderek sezonu açtı.
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Bodrum Gümüşlük'te olan Akalay, Instagram hesabından denize girerken çekilen görüntülerini "Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?" diyerek paylaştı.
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Akalay, "Bahar temizliği" diyerek deniz girdiği sırada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada yayınladı.
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34 yaşındaki oyuncunun yılın büyük bölümünü Bodrum'da geçireceği kaydedildi.
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Son dönemde Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde de rol alan Akalay, meslektaşı Sarp Levendoğlu ile 2017'de boşanmıştı.
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Akalay, Murat Ünalmış ve Can Tunalı ile de birliktelik yaşamıştı.