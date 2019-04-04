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Birce Akalay İstanbul'u terk etti

Son dönemde Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk ve Ağlama Anne gibi dizilerde rol alan Birce Akalay, İstanbul'dan giden ünlüler kervanına katıldı.

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    Son olarak Ağlama Anne dizisinde rol alan Birce Akalay Bodrum'a giderek sezonu açtı.


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    Bodrum Gümüşlük'te olan Akalay, Instagram hesabından denize girerken çekilen görüntülerini "Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?" diyerek paylaştı.


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    Akalay, "Bahar temizliği" diyerek deniz girdiği sırada çekilen bir fotoğrafı da sosyal medyada yayınladı.


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    34 yaşındaki oyuncunun yılın büyük bölümünü Bodrum'da geçireceği kaydedildi.


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    Son dönemde Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerde de rol alan Akalay, meslektaşı Sarp Levendoğlu ile 2017'de boşanmıştı.


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    Akalay, Murat Ünalmış ve Can Tunalı ile de birliktelik yaşamıştı.
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