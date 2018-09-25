Birce Akalay: Kapımın önünde asayiş istiyorum

Kadıköy'de ikamet eden Birce Akalay, sokağında yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" dedi.
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Ağlama Anne dizisinin başrolü Birce Akalay, önceki gece oturduğu Kadıköy'de sokakta yaşanan gürültüye isyan etti.
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Koşuyolu’nda oturan oyuncu Akalay, "Burası yerleşim yeri. Koşuyolu’nda açılan sekizinci sınıf meyhanelerden ve içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
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Sabah'ın haberine göre 34 yaşındaki oyuncu şöyle konuştu: "Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz."
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"Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" diyen Akalay Kadıköy Belediyesi, Beyaz Masa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.