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Birce Akalay tatilde kürek çekti

Birce Akalay tatil sezonunu açtı. Sevgilisi Can Tunalı’yla Bodrum’a giden ünlü oyuncu, önceki gün Gümüşlük’te plajda görüntülendi.

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    Oyuncu Birce Akalay tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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    Sevgilisi Can Tunalı’yla tatile çıkan ünlü oyuncu, önceki gün Gümüşlük’te plajda görüntülendi.

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    33 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti.

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    Siyah bikinisiyle güneşlenen Akalay, kanoya binip kürek çekmeyi de ihmal etmedi.

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    Sevgilisi Tunalı ise plajda arkadaşlarıyla voleybol oynamayı tercih etti.

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