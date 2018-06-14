Birce Akalay tatilde kürek çekti
Birce Akalay tatil sezonunu açtı. Sevgilisi Can Tunalı’yla Bodrum’a giden ünlü oyuncu, önceki gün Gümüşlük’te plajda görüntülendi.
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Oyuncu Birce Akalay tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Sevgilisi Can Tunalı’yla tatile çıkan ünlü oyuncu, önceki gün Gümüşlük’te plajda görüntülendi.
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33 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti.
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Siyah bikinisiyle güneşlenen Akalay, kanoya binip kürek çekmeyi de ihmal etmedi.
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Sevgilisi Tunalı ise plajda arkadaşlarıyla voleybol oynamayı tercih etti.