Bitki sularken dikkat edilmesi gereken püf noktalar (Evde bitkiler nasıl sulanmalıdır?)

ntv.com.tr 19.08.2020 - 16:07
Bitkinin suya ihtiyacı olduğu nasıl anlaşılır?
Toprağın kuru olduğu anlaşıldığı anda su verilmelidir. Toprağın ne kadar kuru olduğu elle kontrol edilebilir. Toprak kuru ve yapraklar soluyorsa bitkinin suya ihtiyacı olabilir. Öte yandan çok su alan bitkinin de yaprakları solabilir.
Sulama ne şekilde yapılmalı?
- Nemin eşit dağılması sağlanmalı
- Gece geç ya da sabah erken sulama yapılmalı
- Kil bakımından zengin toprak kullanılmalı
- Doğru miktarda su verilmeli- Yapraklar kuru tutulmalı
Bitkinin su isteme miktarına sebep olan değişkenler
- Saksı ortamı
- Işığa maruz kalma
- Sıcaklık
- Nem
- Asılı durmak ve sabit durmak (asılı bitkiler daha çabuk kurur)
Ne tür su kullanılmalı?
Doğrudan musluktan alınan su bitki köklerini şok edebilir. Bu nedenle içi su dolu kabın oda sıcakladığında bekletildikten sonra bitkilerin sulanması önerilir.
Ne kadar su kullanılmalı?
Çiçeklerin büyük bir çoğunluğunun suya ihtiyacı varken kalın yapraklı ve kaktüs gibi bazı bitkilerin çiçeklere oranla daha az suya ihtiyacı vardır. Bitkinin suyu emmesini sağlamak için yavaş yavaş sulanmalıdır.
- Kurdele Çiçeği (Chlorophytum comosum)
- Para ağacı (Jade plant)
- Kauçuk bitkisi
- Paşa kılıcı
- Hava bitkisi (Tillandsia)
- Yelken Çiçeği (Barış Çiçeği)
- Şeflera
- Salon Yaprağı (Aspidistra elatior)
- Zebra Kaktüs (Haworthia Fasciata, Yılanderisi Çiçeği)
- İnci Tanesi (Tesbih Çiçeği)