Bitki sularken dikkat edilmesi gereken püf noktalar (Evde bitkiler nasıl sulanmalıdır?)

Bitkinin suya ihtiyacı olduğu nasıl anlaşılır?

Toprağın kuru olduğu anlaşıldığı anda su verilmelidir. Toprağın ne kadar kuru olduğu elle kontrol edilebilir. Toprak kuru ve yapraklar soluyorsa bitkinin suya ihtiyacı olabilir. Öte yandan çok su alan bitkinin de yaprakları solabilir.