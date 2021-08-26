Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı

Hollywood’un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, Haiti’de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası mağdurlara yardım ellerini uzattı. Çift, deprem yaralarını sarmak için çalışan dört yardım kuruluşunun her birine 10 biner dolar bağışladı.

O kuruluşlardan biri olan ve 30 yılı aşkın bir süredir Haiti halkına destek olan Hope for Hait, dün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla çifte bağışları için kamuoyu önünde teşekkür etti.