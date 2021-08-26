Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı

ntv.com.tr 26.08.2021 - 09:10
Hollywood’un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, Haiti’de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası mağdurlara yardım ellerini uzattı. Çift, deprem yaralarını sarmak için çalışan dört yardım kuruluşunun her birine 10 biner dolar bağışladı.
O kuruluşlardan biri olan ve 30 yılı aşkın bir süredir Haiti halkına destek olan Hope for Hait, dün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla çifte bağışları için kamuoyu önünde teşekkür etti.
34 yaşındaki Blake Lively ve 44 yaşındaki Ryan Reynolds'ın bağışının, Haiti Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği üzere, mobil klinikler kurmak için kullanılacağı öğrenildi. Bağışın ayrıca World Central Kitchen'dan gıda dağıtım maliyetlerinin karşılanmasına da yardımcı olacağı bildirildi.
İLK BAĞIŞLARI DEĞİL
14 Ağustos’ta Haiti’de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde 2 bin 200 kişi hayatını kaybetmiş 12 bin kişi de yaralanmıştı. Daha önce de yaptıkları bağışlarla haberlere konulan Blake ve Ryan çifti, Haiti’yi de es geçmedi.
İkili, Mart 2020’de corona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.