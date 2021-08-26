Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı

Yaptıkları bağışlarla tanınan Hollywood'un cömert çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, Haiti depremine de kayıtsız kalmadı ve yardım kuruluşlarına 40 bin dolarlık bağış yaptı.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 09:10

Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 1

Hollywood’un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds, Haiti’de meydana gelen yıkıcı deprem sonrası mağdurlara yardım ellerini uzattı. Çift, deprem yaralarını sarmak için çalışan dört yardım kuruluşunun her birine 10 biner dolar bağışladı.

O kuruluşlardan biri olan ve 30 yılı aşkın bir süredir Haiti halkına destek olan Hope for Hait, dün resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla çifte bağışları için kamuoyu önünde teşekkür etti.

Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 2

34 yaşındaki Blake Lively ve 44 yaşındaki Ryan Reynolds'ın bağışının, Haiti Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiği üzere, mobil klinikler kurmak için kullanılacağı öğrenildi. Bağışın ayrıca World Central Kitchen'dan gıda dağıtım maliyetlerinin karşılanmasına da yardımcı olacağı bildirildi.

Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 3

İLK BAĞIŞLARI DEĞİL

14 Ağustos’ta Haiti’de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde 2 bin 200 kişi hayatını kaybetmiş 12 bin kişi de yaralanmıştı. Daha önce de yaptıkları bağışlarla haberlere konulan Blake ve Ryan çifti,  Haiti’yi de es geçmedi.

Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 4
Oyuncu çift, 2019’da ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan iki derneğe toplam 2 milyon dolarlık bağış yapmıştı.
Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 5

İkili, Mart 2020’de corona virüs salgını nedeniyle, kar amacı gütmeyen ve ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan iki kuruluş Feeding America ve Food Banks Canada’ya toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 6
Üç çocuk sahibi çift, geçen yıl haziran ayında ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere yayılan protestolarda gözaltına alınanların hukuki harcamaları için 200 bin dolarlık bağışta bulunmuştu. Irkçılık karşıtı çağrı yapan ünlü çift, herkesi kendileri gibi NAACP'ye bağış yapmaya davet etmişti.
Blake Lively ve Ryan Reynolds Haiti depremi için 40 bin dolar bağışladı - 7
Cömert çift, Kasım 2020’de Kanada'da evsiz ve kaçak gençlere yardım için çalışan bir kuruma 500 bin dolar bağışta bulunmuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER