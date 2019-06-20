Blake Lively’nin karnı burnunda
ntv.com.tr
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Blake Lively, eşi Ryan Reynolds ve iki çocuğuyla birlikte görüntülendi. Lively’nin irileşen karnı, doğum için gün saydığı şeklinde yorumlandı.
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Üçüncü çocuğuna hamile olan Blake Lively, eşi Ryan Reynolds ve iki çocuğuyla birlikte görüntülendi.
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Gossip Girl dizisiyle tanınan 31 yaşındaki Lively, New York’ta çekilen son fotoğraflarında büyüyen karnıyla dikkat çekti.
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Lively ile Deadpool’un 42 yaşındaki yıldızı Reynolds, dört yaşındaki kızları James ve iki yaşındaki kızları Inez ile gezerken objektiflere takıldı.
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Çift, üçüncü çocuğu beklediklerini, Ryan Reynolds’un 11 Mayıs’ta New York’ta yapılan Pokémon Detective Pikachu filmi galasında açıklamıştı.
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Galaya kadar hamilelik haberini saklı tutan Blake Lively, galadaki sarı elbisesinden görünen belirgin karnıyla üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.
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Çift, 2012 yılında evlenmişti.