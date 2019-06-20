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Blake Lively’nin karnı burnunda

ntv.com.tr

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Blake Lively, eşi Ryan Reynolds ve iki çocuğuyla birlikte görüntülendi. Lively’nin irileşen karnı, doğum için gün saydığı şeklinde yorumlandı.

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    Üçüncü çocuğuna hamile olan Blake Lively, eşi Ryan Reynolds ve iki çocuğuyla birlikte görüntülendi.

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    Gossip Girl dizisiyle tanınan 31 yaşındaki Lively, New York’ta çekilen son fotoğraflarında büyüyen karnıyla dikkat çekti.

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    Lively ile Deadpool’un 42 yaşındaki yıldızı Reynolds, dört yaşındaki kızları James ve iki yaşındaki kızları Inez ile gezerken objektiflere takıldı.

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    Çift, üçüncü çocuğu beklediklerini, Ryan Reynolds’un 11 Mayıs’ta New York’ta yapılan Pokémon Detective Pikachu filmi galasında açıklamıştı.

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    Galaya kadar hamilelik haberini saklı tutan Blake Lively, galadaki sarı elbisesinden görünen belirgin karnıyla üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

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    Çift, 2012 yılında evlenmişti.  

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