Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan corona virüsle mücadeleye 1 milyon dolarlık bağış

Reynolds ile evliliğinden James (5), Inez (3) ve adı açıklanmayan bebekleri olmak üzere üç çocuğu bulunan Blake Lively de eşiyle aynı mesajı paylaşarak, takipçilerine, birbirleriyle FaceTime ve Skype gibi uzaktan iletişim kurulabilen uygulamalarla iletişim halinde olmayı tavsiye etti.