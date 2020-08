Bo Derek: Kendimi asla affetmeyeceğim

Bo Derek, 1973 yılında, henüz bir lise öğrencisiyken kendisinden 30 yaş büyük aktör John Derek’le ilişki yaşamaya başladı. Yaşı küçük olduğundan, Derek bu ilişki sebebiyle yargılanabilirdi. Bu yüzden çift Kaliforniya’dan kaçıp Avrupa’ya gitti. Bo 19, John 49 yaşındayken evlendiler ve 1998’de ünlü aktör hayatını kaybedene kadar evli kaldılar. 80’ler kuşağının “kusursuz kadın”, “dünyanın en güzel kadını”, “seks sembolü” unvanlarını yakıştırdığı Bo Derek, şimdilerde hayatını konu alan In My Own Words belgeseliyle gündemde.