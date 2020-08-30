Bo Derek: Kendimi asla affetmeyeceğim

John Derek, Bo Derek ile ilişkiye başladığında, Linda Evans ile evliydi. Belgeselde Linda Evans da yer alıyor. Hikayeyi onun tarafından dinlemenin kendisini nasıl etkilediğini Bo Derek şöyle açıkladı:

“Birçok üzücü anıyı geri getirdi. O zamanlar kocası olan John Derek ile ben bir ilişkiye başlıyordum. İşin içinde olan herkes için acı bir dönemdi. Ona bakıyorum da çok güzel bir insan. Ona bunu yaptığıma inanamıyorum. Böyle bir şeyin parçası olduğuma inanamıyorum. Kendimi asla affetmeyeceğim ve bir daha böyle bir hata asla yapmayacağım. Onun (Linda) için hayatımın sonuna kadar üzgün kalacağım. Linda mahremiyete çok önem veren bir kadın. Hayatına karşı çok korumacıdır. Belgeselde konuşması beni şoke etti. O dönemler ne hissettiğini içinden çıkarıp atmak istedi sanırım. Benim için izlemek çok zordu. Çok duygusaldı. Bana karşı her zaman nazik bir kadındı. Nedenini bilmiyorum ama son derece nazikti...”