Bo Derek: Kendimi asla affetmeyeceğim

30.08.2020 - 13:05
Bo Derek, 1973 yılında, henüz bir lise öğrencisiyken kendisinden 30 yaş büyük aktör John Derek’le ilişki yaşamaya başladı. Yaşı küçük olduğundan, Derek bu ilişki sebebiyle yargılanabilirdi. Bu yüzden çift Kaliforniya’dan kaçıp Avrupa’ya gitti. Bo 19, John 49 yaşındayken evlendiler ve 1998’de ünlü aktör hayatını kaybedene kadar evli kaldılar. 80’ler kuşağının “kusursuz kadın”, “dünyanın en güzel kadını”, “seks sembolü” unvanlarını yakıştırdığı Bo Derek, şimdilerde hayatını konu alan In My Own Words belgeseliyle gündemde.
Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Derek, belgesel filmle ilgili şunları söyledi:
“Açıkçası uzun süre belgeselimin yapılmasını istemedim. Yapımcı Bill Katz ile telefonda birkaç kere konuşmuştum. Uzun konuşmalardı. Bill, belgesel bitmeden görüş bildirebileceğimin sözünü verdi. Şansımı denemek istedim ve yaptım. Belgeselin ilk taslağını, ilk düzenlemesini gördüğümde pek çok yerde rahatsız oldum. Notlarımı aldım. Değişiklikler yapmasını isteyecektim. Zorlama bir talep değil, sadece soracaktım değişiklikler için. Erkek arkadaşım (John Corbett) ‘Yapma’ dedi; ‘Bırak kalsın. Dürüst ve gerçek. Böyle olması önemli.’ Ben de öyle yaptım.”
Derek, “Tanrı’nın verdiği kemik yapısıyla kutsanmış bir kadınım. Görüntüm, hayatımı bu kadar büyülü yapmanın bir parçasıydı. Kapıları açtığı bir gerçek... Ama şimdi her zaman çalışmıyorum. Uzun dönemler geçtiğinde kendime ait bir fotoğrafı görünce şoke oluyorum. Sonra kendime gelip ‘Kabul etmelisin’ diyorum. Dediğim gibi 63 yaşındayım, böyle görünmeliyim” ifadesini kullandı.
Derek, formunu nasıl koruduğunu şöyle anlattı:
“Çoğu insan gibi egzersiz yapmaktan nefret ediyorum ama dışarıda olmayı seviyorum. Hayatımda iki spor var, at binmek ve yüzmek. Yüzüyorum, çünkü boyun, sırt ve tüm vücut için etkili. At binmenin karşıtı bir spor. Ayrıca dakikada en fazla kaloriyi yaktıran spor yüzmek. Benim için en ideali, çünkü yemek yemeyi seviyorum.”
Sex and the City’nin Aidan’ı John Corbett ile 18 yıldır birlikte olan Derek, ilişkisiyle ilgili şunları söyledi:
“İlişkimiz, birbirimizin varlığından zevk almaya dayalı. Gün geçtikçe sağlamlaşarak inşa edilen bir ilişki. Bu yaşta yeni bir aile kurmuyorsun. O yüzden her şey biraz daha farklı. Günden güne inşa edelim derken 18 yıl sonra hâlâ birlikteyiz. John eğlenceli bir adam. Hayat dolu, neşe dolu. Beni çok güldürüyor. Bir arkadaşım ‘John ile gençlik romantizmi yaşıyorsun, çünkü buna sahip değildin’ dedi. Bu görüşün içinde doğruluk payı var sanırım.”
Eski eşi John Derek’le ilişkisi başladığında 17 yaşında olan ünlü oyuncu, geçmiş yıllarla ilgili şu yorumu yaptı:
“17 yaşında John Derek’e çok aşıktım. O yaştayken kocam için çalışmaya başladım. İlişkimiz doğru ya da yanlıştı. Ben o ilişkinin bir parçasıydım. John ile ilişkim, sektöre karşı koruma sağlıyordu. John’un sektörde bir itibarı vardı, ondan korkarlardı. İyi bir adam olduğu için şanslı olduğumu kabul etmeliyim. Me Too hareketindekiler gibi tacizci bir adam olsaydı her şey çok farklı olabilirdi.”
John Derek, Bo Derek ile ilişkiye başladığında, Linda Evans ile evliydi. Belgeselde Linda Evans da yer alıyor. Hikayeyi onun tarafından dinlemenin kendisini nasıl etkilediğini Bo Derek şöyle açıkladı:
“Birçok üzücü anıyı geri getirdi. O zamanlar kocası olan John Derek ile ben bir ilişkiye başlıyordum. İşin içinde olan herkes için acı bir dönemdi. Ona bakıyorum da çok güzel bir insan. Ona bunu yaptığıma inanamıyorum. Böyle bir şeyin parçası olduğuma inanamıyorum. Kendimi asla affetmeyeceğim ve bir daha böyle bir hata asla yapmayacağım. Onun (Linda) için hayatımın sonuna kadar üzgün kalacağım. Linda mahremiyete çok önem veren bir kadın. Hayatına karşı çok korumacıdır. Belgeselde konuşması beni şoke etti. O dönemler ne hissettiğini içinden çıkarıp atmak istedi sanırım. Benim için izlemek çok zordu. Çok duygusaldı. Bana karşı her zaman nazik bir kadındı. Nedenini bilmiyorum ama son derece nazikti...”