Bollywood yıldızı Aamir Khan sosyal medyayı bırakma sebebini açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Aamir Khan, hayranlarıyla geleneksel medya aracılığıyla iletişim kuracağını söyledi ve sosyal medyayı bırakma sebebini açıkladı.
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17.03.2021 - 13:12
15 Mart'ta sosyal medya hesaplarını kapattığını duyuran oyuncu Aamir Khan, salı günü bir gazeteciye yaptığı açıklamada kararının arkasındaki sebepleri açıkladı.
Khan, Koi Jaane Na filminin gösteriminden sonra yaptığı açıklamada "Ben her zaman kendi dünyamla meşguldüm. Zaten hiç sosyal medyada oldum mu? Halihazırda fazla paylaşım yapmadığımı sanıyordum."
Hayranlarına veda edip etmediği sorulan yıldız isim onlardan kopmayacağını belirtti ve geleneksel medyaya işaret etti:
"Hiçbir yere gitmiyorum. Daha önce de iletişim kuruyorduk. Artık medyanın rolü artıyor çünkü izleyicilerimle sadece medya aracılığıyla iletişim kuracağım. Mutlu olmalısınız, size inancım tam."
Hintli aktör pazar günü 56. doğum gününü kutlamış ve ertesi gün şu duyuruyu yapmıştı:
Merhaba millet. Doğum günümde gösterdiğiniz sevgi ve samimiyet için çok teşekkür ederim… Ancak bir haberim daha var: Bu benim sosyal medyadaki son gönderim olacak. (Sosyal medyada) ÇOK aktif olduğumu düşünüyorum ve numara yapmayı bırakmaya karar verdim. İletişim kurmaya daha önce yaptığımız gibi devam edeceğiz.
Kendisinin kurduğu yapım ve dağıtım şirketi Aamir Khan Productions'ın resmi bir hesap (@akppl_official) açtığını belirten Khan "Benimle ve filmlerimle ilgili gelişmeleri burada bulabilirsiniz" dedi.
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