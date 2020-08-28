Boris Johnson kişisel antrenörüyle gündemde

"BENİM STANDARTLARIMA GÖRE EPEY FAZLA"

Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu tamamen saçmalık. Kilo da verdiğim için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yeterli değil ama en az 10 kilo. Bu benim standartlarıma göre epey fazla" ifadelerini kullandı.