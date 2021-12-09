Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak

Haberler 09.12.2021 - 10:48
Londra Polis Teşkilatı, Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin geçen yıl Noel’de yaptığı iddia edilen partiye ilişkin kanıt yetersizliği nedeniyle soruşturma başlatılmayacağını açıkladı.
BBC’de yer alan habere göre; Ülkede Covid-19 önlemlerinin ve yasakların uygulandığı dönemde parti yapıldığı, Başbakan Boris Johnson tarafından reddedildi.
Ancak partiye ilişkin iddialar sonrası Johnson’ın danışmanlarından birinin 22 Aralık 2020’de çektiği, Noel partisiyle ilgili şakalaştığı bir video ortaya çıkmıştı.
Video, partinin düzenlendiği ve Covid kurallarının ihlal edildiğine ilişkin şüpheleri artırmıştı. Başbakan Boris Johnson, videoda Covid kurallarını hafife alan tutum nedeniyle özür dilemiş ancak partinin gerçekleşmediğini yeniden vurgulamıştı.
Tepkilerin ardından videoda görünen, Başbakan’ın eski sözcüsü Allegra Stratton görevinden istifa etmişti.