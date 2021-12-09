Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak

Londra Polis Teşkilatı, geçen yıl Covid-19 kısıtlamaları sürerken yapılan ve Başbakan Boris Johnson'ın sözcülerinden Allegra Stratton'un istifa etmesine neden olan partiyle ilgili yeterli kanıt olmadığı için soruşturma açılmayacağını duyurdu.

Haberler 09.12.2021 - 10:48

Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak - 1

Londra Polis Teşkilatı, Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin geçen yıl Noel’de yaptığı iddia edilen partiye ilişkin kanıt yetersizliği nedeniyle soruşturma başlatılmayacağını açıkladı.


Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak - 2

BBC’de yer alan habere göre; Ülkede Covid-19 önlemlerinin ve yasakların uygulandığı dönemde parti yapıldığı, Başbakan tarafından reddedildi.


Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak - 3

Ancak partiye ilişkin iddialar sonrası Johnson’ın danışmanlarından birinin 22 Aralık 2020’de çektiği, Noel partisiyle ilgili şakalaştığı bir video ortaya çıkmıştı.


Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak - 4

Video, partinin düzenlendiği ve Covid kurallarının ihlal edildiğine ilişkin şüpheleri artırmıştı. Başbakan Boris Johnson, videoda Covid kurallarını hafife alan tutum nedeniyle özür dilemiş ancak partinin gerçekleşmediğini yeniden vurgulamıştı.


Boris Johnson'a Noel partisi soruşturması açılmayacak - 5

Tepkilerin ardından videoda görünen, Başbakan’ın eski sözcüsü Allegra Stratton görevinden istifa etmişti.

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