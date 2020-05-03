Boris Johnson'ın bebeğinin ismi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds’un 29 Nisan’da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu. Bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyuruldu. Bebeğe verilen üç isimden biri olan Nicholas, Johnson'a yoğun bakımda bakan doktorlara atfen verildi.
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Anadolu Ajansı - DHA 03.05.2020 - 10:33
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu açıkladı.
6. kez baba olan ve corona virüsü atlatan Johnson, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen üçüncü isim olarak Nicholas adını verdi.
Boris Johnson, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.
9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü.
Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds da bu doktorlar için "Boris'in hayatını kurtardılar" ifadesini kullanmıştı.
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