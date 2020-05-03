Boris Johnson'ın bebeğinin ismi belli oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu açıkladı.

6. kez baba olan ve corona virüsü atlatan Johnson, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen üçüncü isim olarak Nicholas adını verdi.





