Brad Pitt: 20 yıldır ağlamıyorum

Hayatında gurur duymadığı ancak yaptığı tüm yanlış adımlara değer verdiğini ve o şekilde kendini affetmeyi öğrendiğini anlatan Pitt, "Bu adımlar, bir bilgeliğe yol açtı ve o da başka bir şeye yol açtı. Biri olmadan diğeri olmaz" dedi.