Brad Pitt: Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu

Pitt, “Prodüksiyon tarafındayken kamera arkasındayım ve bundan çok zevk alıyorum. Ama bu işi yapmam git gide azalıyor. Genel olarak bunun daha genç erkek oyunu olduğuna inanıyorum. Daha yaşlı karakterler için önemli bir iş yok” dedi.

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“Sinemanın geleceğinin ne olduğunu, hangi şekle gireceğini merak ediyorum” diyen Pitt, “İnternet yayın platformlarını gerçekten takdir ediyorum, çünkü daha fazla sayıda kaliteli proje yapıldığını görüyoruz. Daha fazla yazar, yönetmen ve aktörün iş yaptığını görüyoruz. Bu durum ne kadar çok yetenekli insan olduğunu anlatıyor” ifadesini kullandı.